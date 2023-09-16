Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Mondihome Kayserispor ile Gaziantep FK arasındaki maçı ev sahibi takım 2-0 kazandı. Thiam'ın attığı 2 golle Kayserispor galip geldi.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Bahtiyar Birinci
Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Uzodimma, Attamah, Arif Kocaman (Dk. 75 Kolovetsios), Carole, Ali Karimi (Dk. 37 Kemen), Ackah, Ramazan Civelek (Dk. 75 Baran Ali Gezek), Mane, Gökhan Sazdağı (Dk. 87 Talha Sarıaslan), Thiam
Gaziantep Fk : Nita, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Nkoulou (Dk. 83 Salem M'Bakata), Junior Morais, Furkan Soyalp, Jevtovic (Dk. 75 Janio Bikel), Markovic (Dk. 46 Max Gradel), Mustafa Eskihellaç, Maxim (Dk. 87 Riascos), Denis Dragus
Goller: Dk. 5 (Penaltıdan) ve Dk. 89 Thiam (Mondihome Kayserispor )
Sarı kart: Dk. 77 Janio Bikel ( Gaziantep Fk )
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Mondihome Kayserispor ile Gaziantep FK karşılaşması ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
55. dakikada Maxim'in kullandığı serbest vuruşta, seken topu sağ üst kale direği üstünden kaleci Bilal Bayazıt kornere çeldi.
60. dakikada ceza sahası dışından çalımlarla penaltı noktasına kadar gelen Maxim'in sert vuruşunda, top auta çıktı.
70. dakikada Mane'nin ara pasında topla buluşan Thiam'ın, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurduğu meşin yuvarlağı Nita yatarak ayaklarıyla uzaklaştırdı.
89. dakikada orta sahada topla buluşan Thiam, rakiplerini geçip ceza sahası içinde kalecinin yanından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
Maç, ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.