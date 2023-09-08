Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Mondihome Kayserispor, milli maç arasının ardından Gaziantep FK maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı. Takımda bazı oyuncular milli takımlarda olduğu için antrenmana katılmadı.

Mondihome Kayserispor, milli maç arası nedeniyle yaptığı 4 günlük iznin ardından Süper Lig'in 5. haftasında sahasında konuk edeceği Gaziantep FK maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kayserispor Tesislerinde altyapı koordinatörü Tayfun Türkmen'in nezaretinde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve 5'e 2 pas çalışması ile başladı. Daha sonra antrenman pas çalışması ile devam etti. Futbolcular, idmanı yarı sahada çift kale maç ile tamamladı.

Sarı kırmızılı takımda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Olivier Kemen, Ali Karimi, Carlos Mane ve Arif Kocaman yer almadı. Kayserispor bugün yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - KAYSERİ