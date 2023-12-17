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Mondihome Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ediyor

17 Aralık 2023 16:16 Güncelleme: 16:18 Abone Ol

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan antrenmanlarla takımın formu korunmaya çalışılıyor.