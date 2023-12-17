Mondihome Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan antrenmanlarla takımın formu korunmaya çalışılıyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 17. haftada Fenerbahçe ile 20 Aralık Çarşamba günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.
İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.