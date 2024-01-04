Mondihome Kayserispor, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri, pas çalışması, top kapma ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Kayserispor, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.
İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.