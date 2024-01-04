Mondihome Kayserispor, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.