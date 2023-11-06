Mondihome Kayserispor, Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Mondihome Kayserispor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi. Karşılaşmada Kemen'in golüyle Kayserispor öne geçti ve maçı 1-0 kazandı.
Stat: RGH EnerTürk Enerji?
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşcıoğlu, Mehmet Akıncı
Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Carole, Karimi (Dk. 90+2 Ramazan Civelek), Kartal Kayra Yılmaz, Mane (Dk. 60 Kemen), Cardoso (Dk. 85 Uzodima), Morte (Dk. 90+2 Arif Kocaman), Thiam
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 83 Yunus Bahadır), Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Fatih Aksoy (Dk. 76 Fer), Novais, Efecan Karaca, Oğuz Aydın (Dk. 63 Lezama), Janvier, Eduardo (Dk. 83 Sisto)
Gol: Dk. 64 Kemen (Mondihome Kayserispor )
Sarı kartlar: Dk. 58 Yusuf Özdemir, Dk. 62 Aliti, Dk. 84 Janvier (Corendon Alanyaspor), Dk. 90+3 Thiam (Mondihome Kayserispor )
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Mondihome Kayserispor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi.
64. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan Cardoso'nun ceza sahasına gönderdiği ortada arka direkte topla buluşan Morte'nin kafa şutunda yerden seken top direğe çarparak oyun alanına döndü. Altıpas içerisinde topu iyi takip eden Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
74. dakikada sol kanattan Cardoso'nun ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı. Dönen topu kazanan Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şuttan meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak auta çıktı.
89. dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Furkan Bayır'ın kafa vuruşunda top azla farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.
Karşılaşma Mondihome Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.