Mondihome Kayserispor - Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı Berabere Sonuçlandı
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Mondihome Kayserispor - Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. Maçta Ali Karimi'nin attığı gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi.
Stat: RGH EnerTürk Enerji?
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşcıoğlu, Mehmet Akıncı
Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Carole, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Mane, Cardoso, Morte, Thiam
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Fatih Aksoy, Novais, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Janvier, Eduardo
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Mondihome Kayserispor - Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
4. dakikada Kayseripor'da Ali Karimi'nin attığı gol VAR incelemesi sonucu oyuncunun eliyle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.
21. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Mane'nin kale alanına gönderdiği ortada iki Kayserisporlu oyuncu topa dokunamadı.
32. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Fatih Aksoy'un şutunda topu kaleci Bilal Bayazıt çelmeyi başardı. Kaleciden dönen topu Attahmah kornere göndererek uzaklaştırdı.
45+3. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Oğuz Aydın, kendi yarı alanın ortalarından gönderdiği uzun pasta, savunmamanın arkasına koşu yapan Eduardo yarı alanı geçerek kaleciyle karış karşıya kaldı, şutunda kaleci Bilal Beyazıt son anda topu kurtarmayı başardı.
Maçın ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlandı.