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Mondihome Kayserispor, Corendon Alanyaspor maçı için hazır

Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.