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Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Maç öncesi iki takım da Filistin'de yaşanan zulmü kınayan bir pankartla sahaya çıktı.