Mondihome Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı için hazır

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ligin 9. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı, yarın saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.