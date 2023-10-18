Mondihome Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ligin 9. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi. Mücadele 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ligin 9. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizspor maçı, 21 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.