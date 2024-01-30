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Mondihome Kayserispor, Bitexen Antalyaspor ile berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ligin 23. haftasında evinde Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak 7 maç sonra puan aldı. Yeni teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor, 7 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ligin 23. haftasında Bitexen Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kalarak 7 maç sonra puan aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 15. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yendiği karşılaşmadan sonra ligde 7 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Dün evinde oynadığı Bitexen Antalyaspor maçına yeni teknik direktörü Burak Yılmaz ile çıkan Kayseri temsilcisi, aldığı 1-1'lik skorla 7 maç sonra puanla tanıştı.

Kayserispor, 23. hafta sonunda 8 galibiyet 9 mağlubiyet ve 6 beraberlikle ligde 12. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Spor

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