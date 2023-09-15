Mondihome Kayserispor, Aylton Boa Morte'yi kadrosuna kattı

Transfer yasağının kalkmasının ardından son günü hareketli geçiren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, Aylton Boa Morte'yi kadrosuna kattı. Gün içinde 6 futbolcuyla anlaşma sağlayan Kayserispor, transferin bitimine dakikalar kala Portekizli sağ kanat oyuncusu Aylton Boa Morte ile anlaştı. Kariyerinde 200 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Morte, bu karşılaşmalarda 42 gol atarken 26 da asist yaptı.