Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Bu galibiyet, Kayserispor'un sezonun ilk deplasman galibiyeti oldu.

Mondihome Kayserispor, Atakaş Hatayspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ilk deplasman galibiyetini Atakaş Hatayspor'a karşı elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 10. haftasında dün deplasmanda karşılaştığı Hatay temsilcisini 2-1 mağlup etti.

Kayserispor, Hatayspor maçı öncesi bu sezon deplasmanda çıktığı 4 maçta da galibiyet yüzü görememişti.

İstanbulspor ve Bitexen Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Kayseri temsilcisi, MKE Ankaragücü'ne 3-0, Beşiktaş'a ise 2-1'lik skorlarla yenilmişti.

Geçtiğimiz hafta evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 yenen ve bu moralle Hatayspor'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kayserispor ayrıca bu sezon ilk kez 2 maç üst üste 3 puan aldı.

Ligde 10 haftalık periyotta 2 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 16 puan topladı.