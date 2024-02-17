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Mondihome Kayserispor, Ali Karimi'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, futbolcusu Ali Karimi'nin sözleşmesini 3 yıl uzattığını duyurdu. Karimi'ye başarılar dileriz.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, futbolcusu Ali Karimi'nin sözleşmesini 3 yıl uzattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, orta saha oyuncusu Karimi'nin sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığı aktarıldı.

Paylaşımda, futbolcuya Kayserispor forması altında başarı dilendi.

Kaynak: AA / Spor

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