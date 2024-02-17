Mondihome Kayserispor, Ali Karimi'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, futbolcusu Ali Karimi'nin sözleşmesini 3 yıl uzattığını duyurdu. Karimi'ye başarılar dileriz.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, futbolcusu Ali Karimi'nin sözleşmesini 3 yıl uzattığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, orta saha oyuncusu Karimi'nin sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığı aktarıldı.
Paylaşımda, futbolcuya Kayserispor forması altında başarı dilendi.