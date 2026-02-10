Haberler

Monaco, diplomasız teknik direktörü için her maç 25 bin avro ödüyor

Güncelleme:
Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Monaco, teknik direktör Sebastien Pocognoli'nin gerekli diploması olmadığı için her maç 25 bin avro ceza ödüyor. Şu ana kadar toplam 425 bin avro ceza ödenirken, sezon sonunda bu rakam 750 bin avroya çıkabilir.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco, ekim ayında göreve getirdiği Sebastien Pocognoli'nin takım çalıştırmasını sağlayan diploması olmadığı için her maç 25 bin avro para cezası ödüyor.

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre 11 Ekim'de Adi Hütter'in yerine teknik direktörlüğe getirilen 38 yaşındaki Pocognoli'nin Ligue 1'de takım çalıştırmasına imkan sağlayan BEPF (Profesyonel Futbol Eğitici Diploması) ya da eşdeğer diplomaya sahip olmamasından dolayı kulübü, her maç para cezası ödemek zorunda kalıyor.

Monaco, şu ana kadar 17 maça (14 lig, 3 kupa) çıkan Belçikalı teknik adam için 425 bin avro ceza ödedi. Kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde herhangi bir yaptırımla karşılaşmıyor.

Habere göre Monaco yönetimi, cezadan kaçınmak için bir maçta Pocognoli'nin yardımcılarından Damien Perrinelle'i esame listesine teknik direktör olarak yazdı ancak onun da diploma eğitimi devam ettiği için yine para cezası ödendi. Perrinelle, bu durumdan yararlanarak maaşının kulüp tarafından artırılmasını sağladı.

Kulüp, Perrinelle'in isminin yazılması da çözüm olmayınca esame listesinde teknik direktör bölümünü boş bırakmaya başladı.

Belçikalı teknik adam sezonu tamamlarsa Monaco, toplam 750 bin avro ceza ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada ise ekim ayında 38 yaşındaki teknik adamla yapılan görüşmelerde bu kuralın dikkate alındığı ve maaş ayarlamasının buna göre yapıldığı belirtildi.

Ligue 1'de 21 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda 28 puan toplayan Monaco, 10. sırada bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21. sırada yer alarak son 16 play-off turuna kalan Fransa temsilcisi, bu turda bir başka Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile eşleşti. Monaco, Fransa Kupası'nda ise elenmişti.

