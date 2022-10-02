Monaco ligde farklı kazandı Spor Haberleri Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Monaco, konuk ettiği Nantes'i 4-1 mağlup etti. Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Monaco, konuk ettiği Nantes'i 4-1 mağlup etti. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Monaco, ligin 9. hafta mücadelesinde Nantes'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, 2. dakikada Breel Embolo'nun golüyle 1-0 öne geçerken 6, 28 ve 62. (penaltıdan) dakikalarda Wissam Ben Yedder'in ağları sarsmasıyla müsabakadan 4-1 galip ayrıldı. Nantes, maçtaki tek golünü 79. dakikada Monacolu oyuncu Caio Henrique'nin kendi kalesine atmasıyla buldu. Bu sonuçla Monaco 17 puanla beşinci, 7 puanlı Nantes ise 16. sırada yer aldı. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta grup maçında 6 Ekim Perşembe günü Monaco'ya konuk olacak. Spor Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu Futbol Fransa Nantes Spor Haberler

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