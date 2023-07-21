Monaco, Kemba Walker'ı transfer etti

THY Avrupa Ligi (Euroleague) takımlarından Monaco, ABD'li basketbolcu Kemba Walker'ı kadrosuna katarak önemli bir transfere imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) daha önce dört kez all-star seçilen 33 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon Monaco forması giyeceği kaydedildi.

NBA kariyerinde Charlotte Hornets, Boston Celtics, New York Knicks ve Dallas Mavericks formaları giyen Walker, 750 normal sezon maçında 19,3 sayı, 5,3 asist ve 3,8 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

Monaco, THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon Dörtlü Final'e kalarak tarihinde bir ilki başarmıştı.