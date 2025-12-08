Haberler

Monaco, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Fransa 1. Futbol Ligi temsilcisi Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Sebastien Pocognoli yönetiminde gerçekleştirildi.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue1) temsilcisi Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı takımın La Turbie'deki tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Teknik direktör Sebastien Pocognoli yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık, çabukluk ve top kontrolü çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray müsabakasının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Monaco ile Galatasaray, yarın TSİ 23.00'te II. Louis Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
