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Molde, Klaksvik'i mağlup ederek play-off turuna yükseldi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu'nda Molde sahasında Klaksvik'i 2-0 mağlup ederek, adını play-off turuna yazdırdı. Norveç ekibine turu getiren golü 113'üncü dakikada bir dönem Galatasaray forması giyen Martin Linnes kaydetti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu'nda Molde sahasında Klaksvik'i 2-0 mağlup ederek, adını play-off turuna yazdırdı. Norveç ekibine turu getiren golü 113'üncü dakikada bir dönem Galatasaray forması giyen Martin Linnes kaydetti.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Molde sahasında Klaksvik'i konuk etti. Play-Off Turu'nda Galatasaray'ın rakibini belli edecek mücadelenin normal süresini Molde, 18'inci dakikada Eriksen'in golüyle 1-0 önde tamamladı. Uzatma devresinde 113'ünc dakikada Linnes kaydettiği golle takımına turu getirdi. Molde, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında rakibini 2-0 mağlup ederek play-off turunda Galatasaray'ın rakibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Norveç Spor Haberler

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