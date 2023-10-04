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MOK Spartak SC, OK Bosna Sarajevo'yu 3-0 Yendi

Spor Haberleri

Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nın ilk gün ikinci maçında Sırbistan'dan MOK Spartak SC, Bosna Hersek temsilcisi OK Bosna Sarajevo'yu 3-0 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Asiye Tuzkan

MOK Spartak SC: Jungic, Lecic, Vulikic, Jackson, Pavlovic, Jasper (Peic, Tomcic, Tumbas, Dulic)

OK Bosna Sarajevo: Merdanovic, Spahic, Hajdarevic, Merdanovic, Abdulahovic, Begic (Hasanovic, Corbo, Causevic)

Setler: 25-22, 25-19, 25-11

Süre: 65 dakika (24, 22, 19)

Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nın ilk gün ikinci maçında Sırbistan'dan MOK Spartak SC, Bosna Hersek temsilcisi OK Bosna Sarajevo'yu 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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