MOK Spartak SC, OK Bosna Sarajevo'yu 3-0 Yendi
Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nın ilk gün ikinci maçında Sırbistan'dan MOK Spartak SC, Bosna Hersek temsilcisi OK Bosna Sarajevo'yu 3-0 yendi.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Asiye Tuzkan
MOK Spartak SC: Jungic, Lecic, Vulikic, Jackson, Pavlovic, Jasper (Peic, Tomcic, Tumbas, Dulic)
OK Bosna Sarajevo: Merdanovic, Spahic, Hajdarevic, Merdanovic, Abdulahovic, Begic (Hasanovic, Corbo, Causevic)
Setler: 25-22, 25-19, 25-11
Süre: 65 dakika (24, 22, 19)
Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nın ilk gün ikinci maçında Sırbistan'dan MOK Spartak SC, Bosna Hersek temsilcisi OK Bosna Sarajevo'yu 3-0 yendi.
Kaynak: AA / Spor