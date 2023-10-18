Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, Gazze için yardım çağrısında bulundu.

Mohamed Salah, Gazze için yardım çağrısında bulundu

- Salah'tan Gazze için yardım çağrısı

İSTANBUL - Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, Gazze için yardım çağrısında bulundu.

Premier Lig takımlarından Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, Gazze'de yaşananlara sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Mısırlı oyuncu, "Gazze halkının acilen gıdaya, suya ve tıbbi malzemeye ihtiyacı var. Dünya liderlerini, masumların katledilmesini engellemeye çağırıyorum. İnsanlık galip gelmeli" açıklamasında bulundu.