Moğol Halterci Erdenezul Buyandelger Hangzhou Asya Oyunları'nda doping testini geçemedi

HANGZHOU, 8 Ekim (Xinhua) -- Uluslararası Test Ajansı (ITA) Cuma günü yaptığı açıklamada, Moğol halterci Erdenezul Buyandelger'in Hangzhou Asya Oyunları sırasında yapılan ilaç testini geçemediğini duyurdu.

ITA, Hangzhou Asya Oyunları'nda 1 Ekim'de yapılan müsabaka dışı anti-doping kontrolü sırasında sporcudan numune aldı. ITA tarafından alınan örneklerde Moğol sporcunun belirtilmemiş yasaklı steroid drostanolone metaboliti testi pozitif çıktı.

ITA açıklamasında, "Sporcu durumdan haberdar edilerek ve derhal geçerli olmak üzere geçici olarak men edildi. Sporcunun B numunesinin analizini talep etme hakkı bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

19 yaşındaki Buyandelger, 30 Eylül'de gerçekleştirilen halter kadınlar 55 kilogram müsabakasında 12. olmuştu.