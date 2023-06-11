Modifiye araçları Kadirli'de buluştu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen etkinlikte modifiye araç meraklıları bir araya geldi. 17 ilden 1100 araç katıldı ve sürücüler farklı renk ve modellerdeki araçlarını sergiledi. Belediye Başkanı Ömer Tarhan, etkinliği gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.