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Modifiye araçları Kadirli'de buluştu

Modifiye araçları Kadirli'de buluştu

Spor Haberleri

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen etkinlikte modifiye araç meraklıları bir araya geldi. 17 ilden 1100 araç katıldı ve sürücüler farklı renk ve modellerdeki araçlarını sergiledi. Belediye Başkanı Ömer Tarhan, etkinliği gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Modifiye araç meraklıları, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Kadirli Belediyesince Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'ndeki alanda organize edilen etkinliğe 17 ilden 1100 araç katıldı.

Sürücüler, farklı renk ve modellerdeki araçlarını sergiledi, gösteri yaptı.

Vatandaşlar da modifiyeli araçların gösterisini cep telefonlarıyla görüntüledi.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, bu yıl ilk kez düzenledikleri etkinliği gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Spor

Ömer Tarhan Osmaniye Tragger Spor Haberler

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