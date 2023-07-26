Modestas Vorobjovas, İstanbulspor'da
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren İstanbulspor, Litvanyalı orta saha oyuncusu Modestas Vorobjovas'ı kadrosuna kattı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren İstanbulspor, Litvanyalı orta saha oyuncusu Modestas Vorobjovas'ı kadrosuna kattı.
Transfer, sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından duyuruldu.Son olarak Romanya ekiplerinden AFC Chindia'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, çıktığı 35 maçta 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor