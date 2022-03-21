Modern pentatlonda yeni formatlı ilk Dünya Kupası Mısır'da başlıyor

Modern pentatlonda Dünya Kupası'nın 1. etabı, yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM), Mısır Modern Pentatlon Federasyonu ile düzenleyeceği organizasyon 22-27 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış branşlarında yapılacak 90 dakika formatlı ilk UIPM Dünya Kupası'nın ilk etabına Türkiye'den 5 sporcu katılacak.

İlk kez 90 dakikalık yeni modern pentatlon formatında yapılacak organizasyonda milli sporcular İlke Özyüksel, İpek Akşin, Yaren Nur Polat, Buğra Ünal ve Yunus Çalışkan mücadele edecek.