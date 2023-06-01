Ankara'da düzenlenen 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde 20 ülkeden 36 kadın, 36 erkek sporcu, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota almak için mücadele ediyor. TMPF Başkanı Veli Ozan Çakır, buradan ilk kota hedeflediklerini belirterek, Paris 2024'te yarışma hakkı kazanacak ilk kadın ve erkek pentatletin Ankara'da belli olacağını söyledi.

Veli Ozan Çakır: Modern pentatlonda Paris 2024'ün startı Ankara'da verildi

"Çoklu sporlarda da ilk olimpiyat madalyasını ülkemize kazandırmak istiyoruz"

Alper ŞAŞMAZ-Ercan ATA/ANKARA,-

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de ilk kez düzenlenen dünya kupası organizasyonlarından sonra bu yıl Ankara, 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'ne ev sahipliği yapıyor. Dün başlayan ve 4 Haziran'da sona erecek olan finalde 20 ülkeden 36 kadın, 36 erkek sporcu, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota almak için binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atış disiplinlerinde mücadele edecek.

2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda cumartesi günü tekler, pazar günü ise takım yarışmalarıyla finaller sona erecek.