Modern pentatlonda, Dünya Kupası ev sahipliğinin başarılı geçmesinin sevinci yaşanıyor - Haberler

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, Dünya Kupası'nın 4. etabını Ankara'da başarılı bir şekilde düzenlediklerini belirtti.

Çakır, yaptığı açıklamada, Ankara'da 30 ülkeden 136 sporcunun katılımıyla organizasyonu gerçekleştirdiklerini aktardı.

Türkiye'de ilk kez Dünya Kupası etabı düzenlendiğini hatırlatan Çakır, "Organizasyonu çok başarılı bir şekilde tamamladık. Tabii ki bu güzel organizasyonun arkasında önemli destekler var. Başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere bakanlık birimlerimize ve yöneticilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. İlk kez uluslararası bir şampiyonaya 12 kadın, 12 erkek olmak üzere toplam 24 sporcumuz ile katıldık. Bu sporcularımız için çok büyük bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.

Milli sporcuların tüm hazırlıklarını 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na yönelik yaptığını aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"Bu nedenle sporcularımız performanslarının zirvesinde değillerdi. Tabii ki milli sporcularımızın ülkemizde madalya alması, bizi çok mutlu ederdi. Ancak madalya göremesek de sporcularımızın yarışma azmi ve mücadelesinden memnun kaldık. İlk kez uluslararası çapta bir modern pentatlon organizasyonu gerçekleştirmemize karşın, gerek yarışmaya katılan sporculardan, gerek antrenörler ve teknik heyetten, büyük övgüler aldık. UIPM Başkanı Klaus Shormann ile organizasyona ilişkin yaptığımız sohbette, memnuniyetlerini ve tebriklerini iletmeleri, bundan sonraki uluslararası yarışlar için de ülkemizin önemli bir destinasyon ülkesi haline geleceğinin sinyallerini verdi."

Çakır, Dünya Kupası'nda final etabının yine Ankara'da olacağını ve burada İlke Özyüksel, İpek Akşin ve Buğra Ünal'ın yarışacağını hatırlatarak, "İnanıyorum ki Dünya Kupası Finali'nde madalya alıp İstiklal Marşı'mızı ülkemizde hep birlikte okuyacağız. 2022 yılı içinde Mısır ve Bulgaristan'da ülkemize 3 bronz madalya kazandırdık. Bundan sonra bu tür başarıların devam edeceğine yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.