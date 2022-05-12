Modern pentatloncu İlke Özyüksel, Dünya Kupası 3. etabında finale yükseldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Modern pentatloncu İlke Özyüksel, Dünya Kupası 3. etabında finale yükseldi

AA - Muhammed Boztepe - Spor
 - Güncelleme:
Modern pentatloncu İlke Özyüksel, Dünya Kupası 3. etabında finale yükseldi

Milli sporcu İlke Özyüksel, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası 3. etabında finale yükseldi.

Milli sporcu İlke Özyüksel, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası 3. etabında finale yükseldi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda kadınlar kategorisinde yarı final müsabakaları gerçekleştirildi.

19 ülkeden 36 yarı finalist sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonun kadınlar kategorisi yarı finalinde Türkiye'yi temsil eden sporculardan İlke Özyüksel, yüzme, eskrim, lazer run etaplarından toplam 1067 puan alarak kendi grubunu üçüncü sırada tamamladı ve 14 Mayıs'ta 18 sporcunun katılacağı finale kalmayı başardı.

Öte yandan organizasyon, yarın erkekler kategorisi yarı final müsabakalarıyla devam edecek.

Yarı finalde yarışacak milli sporcu Buğra Ünal, 14 Mayıs'ta yapılacak finale kalmak için mücadele verecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Modern Pentatlon, Dünya Kupası, Milli Sporcu, Bulgaristan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title