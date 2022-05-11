Modern pentatloncu Buğra Ünal Bulgaristan'da yarı finalde - Haberler

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Modern pentatloncu Buğra Ünal Bulgaristan'da yarı finalde

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Modern pentatloncu Buğra Ünal Bulgaristan'da yarı finalde

Milli sporcu Buğra Ünal, Bulgaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası'nda yarı finale kaldı.

Milli sporcu Buğra Ünal, Bulgaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası'nda yarı finale kaldı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Albena kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler kategorisi eleme yarışları sona erdi.

Yüzme, eskrim ve laser run etaplarından toplam 1157 puan alan milli sporcu Buğra, 13 Mayıs'ta yapılacak yarı finale kalmayı başardı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Modern Pentatlon, Dünya Kupası, Milli Sporcu, Bulgaristan, Spor, Haberler

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