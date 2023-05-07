Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası Ankara'da sona erdi

Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 2. Ayak Yarışları Ankara'da yapıldı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda 107 kadın, 166 erkek olmak üzere toplam 273 sporcu mücadele etti.

Organizasyonun büyükler kategorisinde Sesim Alpuğan ve Yunus Çalışkan, gençlerde Ayşen Bensu Gül ve Furkan Murat, 19 yaş altı kategorisinde Belemir Almira Dede ve Kıvanç Taşyaran, 17 yaş altı kategorisinde ise Eda Özrodop ve Ataberk Kaymakoğlu şampiyon oldu.