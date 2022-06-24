Modern Pentatlon Dünya Kupası Finalleri

Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Türkiye'de düzenlediği Dünya Kupası Finalleri'nde mücadele veren milli sporcu Buğra Ünal, yarı finallerde grubunu 12'nci sırada tamamladı ve elendi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda bugün erkekler kategorisinde yarı final müsabakaları gerçekleştirildi. 36 erkek sporcunun katıldığı yarı finallerde Türkiye'yi Buğra Ünal temsil etti.

Binicilik etabıyla start alan ve sonrasında eskrim bonus raunt, yüzme ve laser run etabıyla devam eden 90 dakikalık pentatlon formatıyla yapılan yarı finallerde B Grubu'nda yarışan milli sporcu Buğra Ünal, 1432 puanla grubunu 12'nci sırada tamamladı ve finale yükselemedi.

Organizasyon 18 kadın ve 18 erkek sporcunun yarışacağı finallerle yarın devam edecek.

Türkiye'yi kadınlarda İlke Özyüksel temsil edecek.