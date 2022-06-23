Modern Pentatlon Dünya Kupası Finalleri Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Türkiye'de düzenlediği Dünya Kupası Finalleri'nde mücadele eden milli sporcu İlke Özyüksel, adını finale yazdırdı. Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Türkiye'de düzenlediği Dünya Kupası Finalleri'nde mücadele eden milli sporcu İlke Özyüksel, adını finale yazdırdı. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda bugün kadınlar kategorisinde yarı final müsabakaları gerçekleştirildi. 36 kadın sporcunun katıldığı yarı finallerde Türkiye'yi İpek Akşin, İlke Özyüksel ve Sesim Alpuğan temsil etti. Binicilik etabıyla start alan ve sonrasında eskrim bonus raunt, yüzme ve laser run etabıyla devam eden 90 dakikalık pentatlon formatıyla yapılan yarı finallerde B Grubu'nda yarışan milli sporcu İlke Özyüksel, 1341 puanla grubunu 7'nci sırada bitirerek finale çıktı. Organizasyonda A Grubu'nda yarışan Sesim Alpuğan 13'üncü, B Grubu'nda yarışan İpek Akşin ise 16'ncı oldu. Finaller, yarın 36 erkek sporcunun yarışacağı yarı finallerle devam edecek. Türkiye'yi erkeklerde Buğra Ünal temsil edecek. AA / Fatih Gazioğlu - Spor Türkiye Spor Haberler

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