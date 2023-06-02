Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde erkekler yarı final müsabakaları tamamlandı

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) Türkiye'de düzenlediği UIPM Dünya Kupası Finali'nde erkekler yarı final müsabakaları tamamlandı.

Organizasyonun üçüncü gününde, erkekler yarı final müsabakaları yapıldı. Binicilik etabıyla start alan, sonrasında eskrim bonus round, yüzme ve laser run etabıyla devam eden yarı final yarışlarına 36 sporcu katıldı. Yarış sonunda 18 sporcu, yarın yapılacak finale çıkmaya hak kazandı.

Milli sporculardan Buğra Ünal, yarı finali 1377 puanla 17. sırada tamamlarken, Dora Nusretoğlu da 1360 puanla 16. sırada bitirdi.

Finalde yarın, kadınlar ve erkekler iki ayrı kategoride şampiyonluk mücadelesi verecek. Milli sporcu İlke Özyüksel, kadınlar kategorisinde yarışacak.

Final 4 Haziran'da sona erecek

2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali, 4 Haziran'da yapılacak ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke takımının yarışacağı Karışık Bayrak Yarışı ile son bulacak.

Finali şampiyon olarak bitiren bir kadın ve bir erkek sporcu, önümüzdeki yıl Fransa'da yapılacak 2024 Paris Olimpiyatları'na doğrudan kota alma hakkı kazanacak.