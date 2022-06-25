Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Türkiye'de ilk kez düzenlediği Dünya Kupası Finali'nde milli sporcu İlke Özyüksel, kadınlar kategorisinde 11. oldu. Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Türkiye'de ilk kez düzenlediği Dünya Kupası Finali'nde milli sporcu İlke Özyüksel, kadınlar kategorisinde 11. oldu. Ankara Atlı Spor Kulübü'nde 18 sporcunun katılımıyla yapılan kadınlar finalinde Türkiye'yi temsil eden İlke Özyüksel, binicilikle başlayan, eskrim bonus round, yüzme ve laser run etaplarıyla devam eden 90 dakikalık pentatlon formatıyla düzenlenen kadınlar finalini 1341 puanla 11. sırada tamamladı. Organizasyonda 1385 puan alan Fransa'dan Elodie Clouvel, şampiyon olurken, İngiltere'den Jessica Varley 1381 puanla ikinci, Macaristan'dan Michelle Gulyas, 1374 puanla üçüncü oldu. Dünya Kupası finali, yarın karışık bayrak yarışı ile sona erecek. Yarışta Türkiye'yi, İlke Özyüksel ile Buğra Ünal çifti temsil edecek. AA / Musa Samur - Spor Türkiye Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.