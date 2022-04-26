Modern Pentatlon Dünya Kupası 2. Etabı Macaristan'da başladı

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) düzenlediği UIPM Dünya Kupası 2. Etabı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek organizasyonda bugün A Grubu erkekler kategorisi eleme müsabakalarında milli sporcu Yunus Çalışkan yarıştı.

Yunus Çalışkan, yüzme, eskrim ve lazer run branşlarında 1092 puan toplayarak elemeleri 32. sırada tamamladı ve kupaya veda etti.

Dünya Kupası, yarın kadınlar kategorisi eleme müsabakalarıyla sürecek.

Milli sporcular İpek Akşin ve Yaren Nur Polat, 29 Nisan Cuma günü yapılacak yarı finale kalmak için mücadele edecek.

Dünya Kupası 2. Etabı, 1 Mayıs Pazar günü yapılacak karışık bayrak yarışının ardından sona erecek.