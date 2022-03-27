Modern Pentatlon Dünya Kupası

Milli sporcular İlke Özyüksel ve Buğra Ünal, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Mısır'da düzenlenen Dünya Kupası'nda karışık bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahire'de düzenlenen organizasyonda İlke ve Buğra, karışık bayrak yarışında üçüncü oldu.