Modern Pentatlon 3. Olimpik Sıralama Yarışları Başladı

Modern pentatlonda 3. olimpik sıralama yarışları, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı. Türkiye'yi milli pentatletler İlke Özyüksel ve Buğra Ünal temsil edecek. Yarışlar, 19 Ekim Perşembe günü sona erecek.

Modern pentatlonda 3. olimpik sıralama yarışları, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Polonya ve İspanya'dan sonra düzenlenen üçüncü olimpik sıralama yarışlarında Türkiye'yi milli pentatletler İlke Özyüksel ve Buğra Ünal temsil edecek.

2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı almak için 25 ülkeden yaklaşık 80 sporcunun mücadele edeceği yarışlar, 19 Ekim Perşembe günü sona erecek.

Organizasyonda kadınlar finali 18 Ekim Çarşamba, erkekler finali ise 19 Ekim Perşembe günü yapılacak.

Sıralama yarışında en iyi dereceyi alan sporcu, 2024 Paris Olimpiyatları'na yönelik oluşacak UIPM Olimpiyat Pentatlon Dünya Sıralaması Listesi'nde 40 puanı hanesine yazdıracak.

Modern pentatlon sıralama yarışlarının 4'üncüsü 25-28 Ocak 2024'te Mısır'da düzenlenecek.