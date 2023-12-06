MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor'u konuk edecek

Mke Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'u konuk edecek.

Tek maçlı eleme sistemiyle Eryaman Stadı'nda saat 17.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

Geçen sezon yarı final oynadığı kupaya bu sezon 3. eleme turundan başlayan MKE Ankaragücü, bu turda TFF 3. Lig takımı Malatya Arguvanspor'u 2-0'la geçti.

İskenderunspor ise kupaya bu turdan itibaren dahil olacak.