MKE Ankaragücü, Yukatel Kayserispor'u 1-0 Yendi
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 1-0 yendi. Maçta tek golü atan Kitsiou, MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getirdi.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Hüseyin Aylak
Yukatel Kayserispor : Bilal Bayazit, Uzodimma, Hosseini, Kolovetsios (Dk. 84 Talha Sarıarslan), Gökhan Sazdağ, Attamah, Baran Ali Gezer (Dk. 79 Berat Eskin), Kemen, Mane (Dk. 79 İlhan Parlak ), Gavranovic (Dk. 64 Ramazan Civelek), Thiam
Mke Ankaragücü : Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Mujakic, Hanousek (Dk. 90 Hasan Ali Kaldırım), Kitsiou, Djokanovic, Taylan Antalyalı (Dk. 90 Arda Kızıldağ), Emre Kılınç (Dk. 80 Haciyovanis), Milson (DK. 66 Diack), Sowe
Gol: Dk. 24 Kitsiou ( Mke Ankaragücü )
Sarı kart: Dk.12 Atakan Çankaya ( Mke Ankaragücü )
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Mke Ankaragücü, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 1-0 yendi
57. dakikada Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mane'nin şutunda kaleci Gökhan Akkan uzanarak topu kontrol etti.
76. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ortasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Mane'nin sağ ayağı ile yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin dibinden auta gitti.
87. dakikada İlhan Parlak'ın ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ramazan Civelek'in şutunda kaleci sağına uzanarak topu çeldi. Kaleciden seken topu iyi takip eden Talha Sarıarslan'ın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.
Karşılaşmayı konuk ekip MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.