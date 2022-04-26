MKE Ankaragücü, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MKE Ankaragücü, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig'de lider durumda bulunan MKE Ankaragücü, Yılport Samsunspor ile 1 Mayıs Pazar günü sahasında oynayacağı 35. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig'de lider durumda bulunan MKE Ankaragücü, Yılport Samsunspor ile 1 Mayıs Pazar günü sahasında oynayacağı 35. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenmana koordinasyona yönelik ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular ardından 6'ya 3 top kapma oynadı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı. Sakatlığı devam eden Sinan Osmanoğlu yapılan antrenmana katılmadı.

MKE Ankaragücü, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

MKE Ankaragücü, Samsunspor, Spor Toto, 1 Mayıs, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title