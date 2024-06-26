MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran Pazar günü başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, pazar günü Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde toplanacak futbolcular, Ankara'da 14 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürecek.

MKE Ankaragücü, ikinci etap kamp çalışmalarını ise 15-28 Temmuz'da Kayseri Erciyes'te yapacak.