MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor
MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran Pazar günü başlayacak. Futbolcular, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Ankara'da 14 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürecek.
MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran Pazar günü başlayacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, pazar günü Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde toplanacak futbolcular, Ankara'da 14 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürecek.
MKE Ankaragücü, ikinci etap kamp çalışmalarını ise 15-28 Temmuz'da Kayseri Erciyes'te yapacak.