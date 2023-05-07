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MKE Ankaragücü, yarın Trabzonspor'a konuk olacak

MKE Ankaragücü, yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Spor Haberleri

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

MKE Ankaragücü, ligde 35 puanla 13. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 45 puanla 8. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma, 1-1 bitmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

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