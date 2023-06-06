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MKE Ankaragücü, yarın sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, yarın sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek

Spor Haberleri

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Mke Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Geçen hafta deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 1-0 yenerek ligde kalmayı garantileyen MKE Ankaragücü, sahasında puan kaybetmek istemiyor.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Adana Demirspor MKE Ankaragücü Eryaman Spor Haberler

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