MKE Ankaragücü, yarın Antalyaspor'u konuk edecek
Spor Haberleri
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.
Mke Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.
Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Mke Ankaragücü, ligde 35 puanla 13. sırada yer alırken, Fraport TAV Antalyaspor ise 36 puanla 12. sırada bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-0 kazanmıştı.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor