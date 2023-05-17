MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Gökhan Geylani: 'Bir puan almak kötünün iyisidir'

- Gökhan Geylani: "Bir puan almak kötünün iyisidir"

ANKARA - MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Gökhan Geylani, Antalyaspor maçının ardından, "Kazansaydık iş bitmezdi ama bir puan almak kötünün iyisidir" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü sahasında, Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Tolunay Kafkas'ın kırmızı kart cezası nedeniyle takımın başında sahaya çıkan Geylani, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Antalyaspor'un oyunu esnetebilen ve geçiş hücumlarında başarılı bir takım olduğunu ifade eden Gökhan Geylani, şunları kaydetti:

"Formasyon ve oyun değişikliği anlamında da esnek bir rakip. Nitekim maç içinde 5'li savunmaya döndüler. Bu bizi set oyunu kurma konusunda zorladı. Oyun tam bizim lehimize dönerken kullandığımız korner sonrası golü yedik. Golden önce kaleci iki net golü kurtardı. 1-0 geriye düşünce yaptığımız değişikliklerle oyun biraz da kaos futboluna döndü. Net pozisyonlar bulamadık ama son dakikada 1 puan aldık. Kazansaydık iş bitmezdi ama bir puan almak kötünün iyisidir. Hiçbir zaman bu sahada 1 puana razı olmayız ama Kasımpaşa ve bu maçta aldığımız 1 puan bizi Ümraniyespor maçına daha dirençli çıkaracaktır."

Basın mensupları tarafından MKE Ankaragücü'nün gol yollarında sıkıntılarının olduğunun hatırlatılması üzerine Geylani, "İlk başladığımızda Trabzonspor, İstanbulspor ve Giresunspor'a üçer gol attık. Biz nasıl rakip analizi yapıyorsak rakipler de bizim güçlü yönümüzü çalışıyor. Set oyunun daha iyi oynamak için daha kaliteli bir takım kurup daha fazla para harcamak lazım. Bunları yapabilecek takımlar zaten ligde 4-5 tane. Biz bu süreci atlatıp önümüze bakmak istiyoruz. Ümraniyespor maçında bu maçı telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.