MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Geylani: '1 puan kötünün iyisidir'

MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Gökhan Geylani, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçta aldıkları bir puanın kötünün iyisi olduğunu söyledi.

Teknik direktör Tolunay Kafkas'ın kırmızı kart cezası nedeniyle takımın başında sahaya çıkan Geylani, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor'un geçiş hücumlarını iyi yapan bir takım olduğunu anlatan Gökhan Geylani, şunları kaydetti:

"Formasyon ve oyun değişikliği anlamında da esnek bir rakip. Nitekim maç içinde 5'li savunmaya döndüler. Bu bizi set oyunu kurma konusunda zorladı. Oyun tam bizim lehimize dönerken kullandığımız korner sonrası golü yedik. Golden önce kaleci iki net golü kurtardı. 1-0 geriye düşünce yaptığımız değişikliklerle oyun biraz da kaos futboluna döndü. Net pozisyonlar bulamadık ama son dakikada 1 puan aldık. Kazansaydık iş bitmezdi ama bir puan almak kötünün iyisidir. Hiçbir zaman bu sahada 1 puana razı olmayız ama Kasımpaşa ve bu maçta aldığımız 1 puan bizi Ümraniyespor maçına daha dirençli çıkaracaktır."

Gol yollarındaki sıkıntılarının olduğunun hatırlatılması üzerine Geylani, "İlk başladığımızda Trabzonspor, İstanbulspor ve Giresunspor'a üçer gol attık. Biz nasıl rakip analizi yapıyorsak rakipler de bizim güçlü yönümüzü çalışıyor. Set oyunun daha iyi oynamak için daha kaliteli bir takım kurup daha fazla para harcamak lazım. Bunları yapabilecek takımlar zaten ligde 4-5 tane. Biz bu süreci atlatıp önümüze bakmak istiyoruz. Ümraniyespor maçında bu maçı telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk hakkında görüşlerinin sorulması üzerine de Geylani, "İçeri girdikten sonra Ümit Öztürk hocaya sordum neden korneri kullandırtmadığını. Maçın bittiğini, VAR'dan da penaltı uyarısı gelmediğini söyledi. Hakemler hakkında görüş bildirmek istemiyorum. Oyunun içinde kalmak istiyorum." diye konuştu.