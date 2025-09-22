MKE Ankaragücü ve Yeşilay'dan 'Yeşil Tribün' Projesi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden MKE Ankaragücü ile Ankara Yeşilay Spor Kulübü, "Yeşil Tribün" projesini hayata geçirdi.

Ankara Yeşilay SK'den yapılan açıklamaya göre MKE Ankaragücü'nün iş birliğiyle Ankara'da ilk kez hayata geçirilen "Yeşil Tribün" projesi, sporun birleştirici gücü ile sağlıklı yaşam bilinci kazandırmayı ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

"Yeşil Tribün" için kayıt yaptıran Passolig sahipleri kayıt sonrası, Eryaman Stadı'nda 28 Eylül Pazar günü yapılacak MKE Ankaragücü- Altınordu maçına doğrudan giriş yapabilecek. Kayıt olan herkes ücretsiz maça girecek, kayıt işlemini tamamlayan taraftarlara, oturma planı bilgileri bildirilecek.

Passolig'i olmayan taraftarlar için ayrı işlem uygulanacak.