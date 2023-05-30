MKE Ankaragücü ve kulüp başkanı Faruk Koca'ya para cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü ile kulüp başkanı Faruk Koca'ya para cezası verdi. MKE Ankaragücü'ne 56 bin, Faruk Koca'ya da 52 bin lira para cezası uygulandı. Darıca Gençlerbirliği eski başkanı Arif Gülen ise 'şike teşebbüsü' gerekçesiyle 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü ile kulüp başkanı Faruk Koca'ya para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasında, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle MKE Ankaragücü'ne 56 bin, medyaya yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'ya da 52 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "şike teşebbüsü" gerekçesiyle kurula sevk edilen Darıca Gençlerbirliği'nin eski başkanı Arif Gülen'e de 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildiği aktarıldı.