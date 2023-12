MKE Ankaragücü ve Beşiktaş Berabere Kaldı

Mke Ankaragücü, Süper Lig'in 14'üncü hafta mücadelesinde Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımlay düzenledikleri basın toplantısıyla müsabakayı değerlendirdi.

90 dakika boyunca kendilerini destekleyen taraftarlarına teşekkür ederek söze başlayan Emre Belözoğlu, "Onlara 3 puanı armağan etmek en büyük isteğimizdi. Büyük fotoğrafa bakıldığında oyuncularım bence istediler. 2 puanı kaçıran tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. Karşımızda çok değerli ve önemli oyunculara sahip büyük bir takım var. 1 puan beni hiçbir zaman mutlu edecek bir gerçek olmadı hayatımda. Kazanan-kaybetmeyen kimliğe ulaşmak adına yarım da olsa bir adım olarak görüyorum bunu" değerlendirmesinde bulundu.

"FENERBAHÇELİYİM DEMEKTEN GERİ DURMAM"

Son dönemde kendisinin 'Fenerbahçeliyim' şeklinde verdiği demece ilişkin yöneltilen soruyu yanıtlayan Belözoğlu, "Bu ülkede ben 16 yaşımdan bu yana eleştiri alıyorum. Çok büyük iftiralarla da karşı karşıya kaldım. Fenerbahçeliyim, bir gün Fenerbahçe'ye karşı hangi takımda olursam olayım, bunu Başakşehir'de de yaptım, burada da Allah'ın izniyle yapacağım. Benim ekmeğini yediğim ve benden bir şeyler bekleyen bir camia var. Ben Ankaragücü'nün başarısı için karşıma kim çıkarsa çıksın elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Türkiye'de maalesef ki popülist bir yapı var. Algıyı yönetmek isteyen bir yapı var. Ben hiçbir zaman onların oyuncağı olmadım. Benim için bir gerçek var, futbol ve futbola hizmet etmek. Fenerbahçe'nin çok önemli dönemlerinde futbolcusu oldum, teknik direktörülüğünü yaptım, sportif direktörülüğünü yaptım. Fenerbahçeliyim demekten de hiçbir zaman geri durmam. Ama Ankaragücü-Fenerbahçe maçında Ankaragücü'nün kazanması için herşeyi ortaya koyaarım" dedi.

RIZA ÇALIMBAY: HEDEFİMİZ 3 PUANDI

Göreve geldiğinden bu yana 3'ünü maçına çıktığını belirten Rıza Çalımbay, bir seri yakalamak istediklerini belirterek, "Bu maçta puan aldık. Puan puandır. Bana göre deplasmanda alınmış bir puandır. Futbolculuk ve antrenörlük dönemim olsun her zaman Ankaragücü deplasmanı çok zor bir deplasmandır. Kolay maç kazanamazsınız. Çok mücadele etmeniz gereken bir deplasmandır. Atmosfer çok güzeldi. Her iki yarıda da iyi şeyler yaptık. Kendi hatamızdan bir gol yedik. İkinci yarıda hem oyuncu değişikliği hem de taktik olsun arkadaşlarımızı oynattık. Golü de bulduk. Pozisyonlarımızı artırdık. Bazen kendi kalemizde sıkıntılar yaşadık. Sakat arkadaşlarımızdan dolayı sıkıntılar yaşadık. Hedefimiz kesinlikle 3 puandı. Geriden gelip golü atmak ve puan almak iyi bir şey. Ben bu takıma gelirken zorlukları biliyordum ama ne antrenörlük ne de futbolculuk hayatımda bu kadar sakat olan bir oyuncu grubu görmedim. Şu an da bile 10 kritik oyuncumuz sakat. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Önümüzdeki hedef kendi taraftarlarımızın önünde Fenerbahçe maçını kazanmak. Hiç kanat oyuncumuz yok. Eğer doktor arkadaşlarımız bize bir iki tane oyuncu verirlerse çok farklı bir maç olur. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Puan farkını 8'e indireceğiz" diye konuştu.

"BANA GÖRE ZAMANSIZ BİR KONGRE OLDU"

Beşiktaş'ta yaşanan seçim heyecanıyla ilgili olarak bir soru üzerine Çalımbay, Beşiktaş kongresini değerlendirdi. Çalımbay, "Her iki tarafa da hayırlı olsun. Bana göre zamansız bir kongre oldu. Ama son zamanlardaki en büyük kongre oldu. Büyük bir katılım olmuş. Birlik ve beraberlik içinde çok iyi çalışacağıma inanıyorum. Hangi aday seçilirse seçilsin. Onlar da Beşiktaş'a katkı sağlayacaklar. Seçim bittikten sonra tahminime göre her şey çok daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.