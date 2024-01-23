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MKE Ankaragücü, VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

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MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'le yarın sahasında karşılaşacak. İki takımın son maçlarındaki performansları ve oyuncu eksiklikleri de haberde yer alıyor.

Mke Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Başkent temsilcisi, ligin son haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'la 1-1, VavaCars Fatih Karagümrük de sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı.

Mke Ankaragücü, 25 puanla 12. sırada yer alırken, İstanbul temsilcisi ise 21 puanla 16. sırada bulunuyor.

İki takım, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kalmıştı.

Mücadele, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarının kadrosunda yer alan Ali Sowe ve Garry Rodrigues ile sakatlığı bulunan Alper Uludağ, VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Spor

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